Скандал в Литве: политик предлагает "чудо-воду" от COVID-19

В Литве разгорелся скандал вокруг видного политика, рассказавшего о лекарственных свойствах "структурированной" воды в борьбе с коронавирусом.

Лидер литовской "Партии труда" и европарламентарий Виктор Успасских в своем посте в Facebook утверждает, что его команда научилась "структурировать" воду по технологии японского исследователя Масару Эмото. По словам политика, ее регулярное употребление позволит "получить иммунитет от коронавируса, облегчить симптомы и помочь пациентам быстрее выздороветь".

Visiems triukšmautojams ir nepatenkintiems, kad galima apseiti ir be vakcinos, ir palengvinti savo padėtį susirgus... Posted by Viktoras Uspaskich on Monday, December 28, 2020

"Мы получили энергетический код этого вируса от китайцев и разработали программу ликвидации COVID-19. Мы разработали аппарат, который структурирует воду по методу Масару Эмото. Такая вода создает клеточный иммунитет и подготавливает организм к борьбе с COVID-19. Эта вода уже заряжена для преодоления шести штаммов коронавируса", – заявил глава Партии труда.

Как уверяет Успасских, подобную технологию его семья использует уже десятилетиями, которая позволила им выработать иммунитет от большинства вирусов и бактерий. В пример он привел свою внучку.

"Этой технологией пользуются члены нашей семьи, моя внучка за 4,5 года приобрела иммунитет от десяти разных вирусов и теперь живет счастливо, здорова, ходит в детский сад и почти единственная не болеет", – заявил европарламентарий.

Далее Успасских объясняет, как нужно употреблять "чудо-воду". Политик приводит две схемы приема курсами. Первый курс — 24 бутылки по 0,5 литра. Первые 10 дней нужно выпивать по бутылке воды через сутки, далее — по бутылке в сутки. Успасских утверждает, что все, кто пил воду, "избежали болезней". Вторая схема потребления воды — те же 24 бутылки, выпить которые нужно в течение 24 дней — по бутылке каждый день.

После бурного ажиотажа в Литве среди политиков и общества, Государственная продовольственно-ветеринарная служба начала проверку рекламной кампании, которая, возможно, вводит в заблуждение потребителей.

Представитель партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Каролина Штелмокайте даже провела свое собственное расследование. По ее словам, инициатива Успасских — "шарлатанство или крайне циничный бизнес-план с использованием страха людей перед вирусом COVID-19".

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Ей удалось выяснить, что производителем "чудодейственной" воды значится ЗАО Lamikara. Главный ее акционер — компания, принадлежащая детям Успасских от первого брака. При этом Штелмокайте возмутилась завышенной, по ее мнению, ценой воды. По ее словам, бутылку 0,5 л этой воды в обычном магазине можно купить за 0,36 евро, тогда как Успасских предлагает приобрести ее за 1,5 евро. Существенную разницу депутат назвала "платой за глупость".

В Литве, как и в других странах ЕС, нельзя приписывать пищевым продуктам лечебные или профилактические свойства в рекламе. Если в ходе расследования будет установлено, что производитель или распространитель указанной воды опубликовали неправдивую рекламу, против них будет возбуждено дело о нарушении закона о рекламе.