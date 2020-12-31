Власти Бангладеш переселили мусульман-рохинджа на далекий остров

Власти Бангладеш переселили почти 2000 мусульман-рохинджа на далекий остров Бхашан-Чар в Бенгальском заливе. По словам правозащитников, остров подвержен наводнениям, а добираться до него по воде нужно три часа. Ранее в этом месяце туда уже были отправлены 1600 человек, которые до этого жили в лагерях для беженцев.

При этом правительство настаивает на том, что беженцы, услышав о Бхашан-Чаре от родных, которые уже там живут, сами хотели начать новую жизнь на этом острове. Министр иностранных дел назвал это место прекрасным курортом. В дальнейшем власти хотят переселить туда около 100 тысяч человек из миллиона жителей лагерей для беженцев.

Агентство "Франс-Пресс", однако, сообщает, что на самом деле у рохинджа просто не осталось выбора. Волонтеры, которые работают на администрацию центров для беженцев, заперли дома рохинджа на замок, вынудив их тем самым согласиться на переезд.