Европейские страны лишили граждан массовых новогодних гуляний

Полиция помешает французам отметить Новый год в шумной компании. Сто тысяч правоохранителей вышли на улицы крупнейших городов страны, чтобы проследить за соблюдением комендантского часа, который действует здесь с восьми вечера до шести утра.

Тысячи их немецких коллег также не позволят жителям Берлина нарушать многочисленные запреты - в частности, на массовые собрания и запуск фейерверков не только в общественных местах, но и на своих же земельных участках.

"Мы и так не сторонники фейерверков - у нас собака. Просто посидим спокойно дома - как в любой другой день", - говорит жительница Берлина.

"Мы отпразднуем дома вдвоем без друзей. Приготовим что-нибудь вкусное. По-моему, совсем не плохо", - считает еще одна немка.

На фоне распространения нового штамма коронавируса в Великобритании городские власти перекрыли Трафальгарскую площадь в Лондоне, где в ночь на 1 января традиционно собираются тысячи людей. "Covid любит толпу," - напоминает гражданам британский Минздрав.

В Португалии массовые гуляния также под запретом. Комендантский час действует с 11 вечера до 5 утра. Передвижение в общественных местах ограничено до 3 января.

В Испании решение о введении праздничных мер принимают региональные власти. Где-то не удастся сходить в ресторан после шести, где-то - собраться группой более четырех человек. При помощи разработанной в Мадриде интерактивной карты страны граждане могут в реальном времени узнать, что им разрешено, а что нет.