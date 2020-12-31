Прощай, 2020!

Пока одни в спешке нарезают оливье и готовят селедку под шубой, другие вовсю отмечают уже наступивший 2021 год. В центре Окленда – крупнейшего города Новой Зеландии – к полуночи собрались толпы людей.

Новозеландцы, несмотря на пандемию, смогли встретить Новый год, как и раньше: сейчас в стране всего несколько десятков заразившихся коронавирусом.

А вот в Сиднее увидеть фейерверки вживую было не так просто. Попасть в центр города могли только те, у кого был зарезервирован столик или кто отмечал в гостях у знакомых, живущих в центре. В предыдущие годы полюбоваться фейерверками в городской гавани приходили миллионы зрителей.

Концертом и фейерверками 2020 проводили жители Пхеньяна. "Больше всего я люблю свою страну" и "Слава генералу Ким Чен Ыну", - пели артисты. На празднике собрались тысячи зрителей, некоторые из них были в масках, хотя, по официальной информации, в КНДР коронавирусом не заразился ни один человек