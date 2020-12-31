Снятие карантина откладывается

Власти Великобритании призывают англичан готовиться к новому ужесточению карантинных мер. Суровые ограничения коснутся примерно 40 миллионов человек — это три четверти населения Англии. На фоне распространения нового штамма, число ежесуточно выявляемых в королевстве случаев уже несколько дней превышает 50 тысяч.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"В Англии только за последнюю неделю число случаев выросло на 40%, число госпитализаций увеличилось почти на 15%, это больше, чем пик первой волны. Накануне, к сожалению, в Великобритании скончались за сутки почти тысяча человек — впервые с апреля".

Британия продолжает первой в мире одобрять использование новых вакцин: в среду был дан зелёный свет препарату, созданному Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Лондон подписал контракт на поставку 100 миллионов доз, их рассчитывают начать использовать с 4 января.

В Германии заявления властей также не внушают оптимизма. Там число умерших за сутки впервые за всю пандемию превысило тысячу человек. В правительстве отмечают, что страна вряд ли сможет приступить к ослаблению карантина, которое было намечено на середину января.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии:

"Учитывая число смертей и заражений, мы гораздо дальше от нормализации, чем нам хотелось бы. В этой ситуации я не вижу возможности вернуться к докарантинному образу жизни".

В России растут масштабы вакцинации. Накануне препарат "Спутник V" разрешили применять для иммунизации пожилых граждан. В российском правительстве планируют выдавать привитым так называемые "паспорта вакцинации" с данными о тестах на иммунитет и о сделанных прививках.

А а Шотландии к Новому году подготовили зрелище, которое можно наблюдать без нарушения социальной дистанции, то есть из дома: это крупнейшее в Великобритании световое шоу в исполнении дронов.