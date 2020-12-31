Хорватия восстанавливается после землетрясения

Жители пострадавших от сильного землетрясения районов Хорватии не спешат возвращаться домой. Многие боятся повторных толчков - только за последние двое суток в стране их зафиксировано более 40 - и ночуют во временных убежищах или в своих же автомобилях.

Поиск погибших под руинами в ряде населенных пунктов продолжается. Жертвами стихии стали как минимум семь человек. Президент Зоран Миланович побывал в Петрине к юго-востоку от столицы. Здесь уничтожена почти половина зданий. Власти выделят на восстановление пострадавших районов около €16 млн.

Для оказания помощи Загребу Европейский союз задействовал свой механизм гражданской защиты: государства-члены отправят соседям жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Международный Комитет Красного Креста предупреждает: за землетрясением может прийти новая беда. Сотни людей нашли приют у родственников в самых разных уголках страны, а это увеличивает риск передачи коронавируса в Хорватии.