В годовщину, когда китайские власти уведомили ВОЗ о вспышке респираторного заболевания, которое могло вызываться новым типом вируса, Associated Press выпустило расследование, в нем утверждается, что в КНР контролируются публикации всех исследований о происхождении SARS-CoV-2.

Именно этот коронавирус вызвал пандемию COVID-19, которая, в свою очередь унесла жизни свыше миллиона восьмисот тысяч человек.

Материал Associated Press основан на полученных от неназванных источников внутренних правительственных циркулярах, а также на беседах с научными работниками и официальными лицами.

В ЕС о возможности пандемии соотвествующие службы были предупреждены в декабре, однако это не уберегло сообщество от цунами заражений и летальных ис ходов.

Наиболее пострадавшей страной Евросоюза стала Италия с более, чем 73 с половиной тысячами смертей.

Правда в том, что к такому никто не был готов. Правда и то, что слишком многое было упущено и не сделано вовремя, особенно это касается Италии, когда она так нуждалась в руке помощи и в поддержке. И мы, Европа, приносим за случившееся глубокие и искренние извинения. Но сожаления остаются пустыми словами, если не меняется поведение, и если за этим не следует действий. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

В марте, когда практически все страны ЕС ввели локдауны, требовалось наладить и производство СИЗ, и средств диагностики для выявления коронавируса. Европа скоординировать решения как на межгосударственном, так и на местном уровнях.

Параллельно были начаты разработки вакцин, наиболее быстро достигнуть результата удалось немецким специалистам из BioNTech, они объединили усилия с американской Pfizer, и именно этот медикамент первым получил одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов для использования на территории ЕС.

В ВОЗ предостерегают от головокружения от успехов.

Это еще не самое большое несчастье. Да, этот вирус очень заразен, он очень легко передается, от заболевания, которое он вызывает, умирают родные и близкие многих людей, но общий уровень его летальности низкий в сравнении с другими, только могущими возникнуть болезнями. И если есть урок, который мы все должны вынести из этой пандемии, то он заключается в том, что нам требуется действовать в таких ситуациях сообща. профессор медицины Майкл Райан директор программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ

В ВОЗ подчеркивают, что происходящее - очень тревожный звонок, который должен заставить человечество проснуться.

Нужно готовиться к тому, что в будущем мир могут ждать еще более жестокие испытания.

За год с начала пандемии выявили более восьмидесяти двух с половиной миллинов случаев заражения коронавирусом.