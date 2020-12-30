В Йемене обстреляны аэропорт и дворец президента

В результате атаки на аэропорт Адена на юго-западе Йемена убиты и ранены десятки людей. Сообщается, что там разорвались три минометных снаряда в момент приземления самолета с новыми членами йеменского правительства на борту. Позднее поступила информацияо второмвзрыве близ президентского дворца, куда после атаки на аэропорт Адена были перевезены министры.

Вскоре после трагедии министр информации Йемена возложилответственность за теракты на повстанцев-хуситов из движения "Ансар Аллах". Представители движения отклоняют обвинения.

Йемен с 2014 года живет в состоянии вооруженногоконфликта между хуситами и сторонниками международно признанного президента Хади

После захвата повстанцами столицы Cаны и формирования там параллельного правительства президент и министры перебрались в Аден.

В результате многолетнего конфликта Йемен переживает крупнейший гуманитарный кризис, по данным ООН, помощь нужна 24 миллионам граждан.