Не только коронавирус: главные события 2020

2020 год изменил мир до неузнаваемости. Невероятные потрясения сопровождались стремительным прогрессом в науке, массовыми протестами против авторитарности властей, полицейского насилия или расовой несправедливости.

Вспомним самые важные события 2020.

Коронавирус

О существовании нового коронавируса мы узнали в конце прошлого года. Всего за несколько месяцев он перевернул с ног на голову жизни миллиардов людей по всему миру.

О чрезвычайной ситуации в области здравоохранения ВОЗ объявила в феврале, когда вирус захватил Азию. Уже в марте она назвала происходящее пандемией. Весной большинство стран мира ввели различные ограничения на передвижение впоть до строгого карантина. Европа стала эпицентром глобального кризиса. Мировая экономика практически остановилась.

Осенью и зимой большинство стран захлестнула вторая волна коронавируса. За год ученым удалось разработать и запатентовать сразу несколько вакцин. Несколько государств, включая страны ЕС, начали вакцинацию населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 декабря в мире от COVID-19 погибли 1,8 млн человек, еще 81,1 млн были инфицированы.

Black Lives Matter

Даже не смотря на ограничительные меры, убийство полицией Джорджа Флойда, безоружного чернокожего американца в Миннеаполисе в мае вызвало акции протесты за гражданские права, которые стали самыми массовыми с 1960-х годов.

Протесты против полицейского насилия и системного расизма захлестнули весь мир, включая Европу.

Политические распри в США

Против 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начали процедуру импичмента, но он был оправдан.

В ноябре Трамп не сумел победить на президентских выборах. Несмотря на заявления о фальсификации результатов голосования, он покинет Белый дом 20 января 2021 года. Новым президентом должен стать 78-летний демократ Джо Байден.

"Брексит"

Развод Великобритании с ЕС продолжался весь год. Нескончаемые переговоры заканчивались ничем вплоть до 24 декабря. Сделку наконец заключили всего за неделю до окончания переходного периода.

Соглашение о будущих взаимоотношениях Соединённого Королевства и Евросоюза подписали глава Европарламента Урсула фон дер Ляйн и председатель Евросовета Чарльз Мишель, а также британский премьер Борис Джонсон. 30 декабря документ одобрила Палата общин Великобритании. Теперь его должны одобрить евродепутаты.

Беларусь

Александр Лукашенко заявил о разгромной победе на белорусских президентских выборах 9 августа, однако оппозиция и западные страны, включая ЕС, Великобританию и США, утверждают, что голосование было сфальсифицировано, и отказываются признавать его результаты.

В течение нескольких месяцев на улицы еженедельно выходят тысячи продемократически настроенных граждан. Светлана Тихановская, главный кандидат от оппозиции, которую считают истинным победителем выборов, бежала в Литву, чтобы избежать преследований.

Продемократические или антикоррупционные акции протеста прошли также в Болгарии, Таиланде, Киргизии и Гонконге. В Польше десятки тысяч людей боролись против практически полного запрета на аборты в стране.

Армения и Азербайджан

Напряженность в отношениях Армении и Азербайджана относительно Нагорного Карабаха переросла в самый ожесточенный конфликт за последние десятилетия. В результате по меньшей мере пять тысяч человек погибли и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

Военные действия прекратились 9 ноября. Перемирие было заключено при посредничестве России. После заключения мирного соглашения Азербайджан заявил о своей победе в конфликте, вызвав волну недовольства в Армении, где до сих пор продолжаются выступления против действующего правительства.

Ливан

Взрыв в порту Бейрута 4 августа унес жизни более 200 человек и ранил еще более 6,5 тысяч человек.

Причиной взрыва стала аммиачная селитра, годами хранившаяся на складе в небезопасных условиях. Произошеднее ввергло страну в новый политический и экономический кризис, сопровождающийся массовыми протестами. Протестующие обвинили правительство в некомпетентности и коррупции.

Иран

Напряженность в отношениях между Ираном и США усилилась после убийства одного из важнейших чиновников иранской армии генерала Касема Солеймани. Он был убит в Ираке 3 января ударом беспилотного летательного аппарата.

Пять дней спустя иранские военные сбили международный пассажирский рейс украинской авиакомпании, убив всех 176 пассажиров и членов экипажа на борту. Тегеран, который первоначально отрицал свою причастность к произошедшему, признал, что спутал самолет с крылатой ракетой.