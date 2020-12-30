Страны мира встали за вакциной

Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от нового коронавируса от Оксфордского университета и фармкомпании AstraZeneca. Вакцинацияэтим препаратом там начнется 4 января - в дополнение к уже закупленнойбританцами вакцине от групп Pfizer-BioNTech.

В числепрочего вакцины различаются условиямихранения, Оксфордская прививка не требует сверхнизких температур, как конкурент.

Но именно американо-немецкая вакцина Pfizer-BioNTech сегодня является планетарным лидером. В ЕС этот препарат пока - единственно разрешенный для вакцинации, прививочная кампания стартовала 27 декабря.

По особому пути пошла Венгрия, вслед за Беларусью и Аргентиной сделавшая ставку на российскую вакцину "Спутник". Ожидается, что в январе в ЕС появится еще однонаименование - от американской группы Moderna.

В Сингапуренациональная прививочная кампания стартовала 30 декабря, там тоже выбрали в качестве базы препарат от Pfizer-BioNTech.Эту вакцину ждут и в Турции вдобавок к уже полученной разработке от китайской группыSinovac Biotech.

К российской вакцине "Спутник" выразили интерес, по сообщениям, 50 стран мира, в некоторых регионах уже начатыкампании по введению этого препарата населению.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцинация ослабит агрессивность коронавируса."В конец туннеля появился свет, мы найдем выход, двигаясь в этом направлении сообща", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ сообщает, что с началапандемиив мире выявлено свыше 82 миллионовслучаевзаражения коронавирусом, болезнь убила без малого 2 миллиона человек.

Допущенные на рынок вакцины в первую очередь адресованы медработникам и людям из групп риска, весной ожидается расширение кампаний для всех представителей общества.