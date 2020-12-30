Американцы полюбили птицеводство

В последние годы все больше американцев пробуют заняться домашним птицеводством, а пандемия коронавируса эту тенденцию ускорила.

Элисон и Рон Эбта живут с тремя детьми в Северной Каролине и уже давно хотели построить курятник во дворе за домом, а в августе решили больше медлить. Цыплята жили с ними в течении шести недель а потом переехали в специальный загон.

Говорят дети:

"Я сначала не хотела, чтобы у нас были курицы, которые бы меня не любили. Но сегодня я знаю, что я им нравлюсь и я их просто обожаю. Они такие милые"

"Честное слово, эти курицы — мое любимое занятие. Я сюда прихожу каждый день, сразу, как только возвращаюсь из школы".

На предприятиях, занимающихся продажей птиц, курятников и других сопутствующих товаров, говорят о повышенном спросе с начала пандемии. Ассоциации заводчиков принимают в свои ряды все больше членов. Но врачи предупреждают, что домашнее птицеводство сопряжено с рисками для здоровья и заявляют о необходимости пересмотра законов в этой сфере.