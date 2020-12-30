92 пожизненных приговора по делу о попытке военного переворота

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 92 обвиняемых, в том числе высокопоставленных военнослужащих, по делу о попытке военного переворота в июле 2016 года. Пожизненный приговор без права на обжалование вынесен в отношении 12 человек, включая нескольких глав департаментов в составе сухопутных войск.

В прошлом месяце к пожизненному лишению свободы были приговорены 337 человек, в частности пилоты и летчики-курсанты ВВС республики, которые 15 июля 2016 года несли службу на авиабазе Акынджи близ Анкары.

Всего в рамках масштабного судебного процесса к пожизненному заключению в Турции были приговорены около трех тысяч обвиняемых.

Основное противостояние в ходе попытки переворота развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в произошедшем своего бывшего соратника, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в изгнании в США и и заявляет о своей непричастности.

За время расследования были задержаны почти 300 тысяч человек, около 100 тысяч арестованы, свыше 140 тысяч были уволены.