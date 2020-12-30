Политический кризис в ЦАР

В Центральноафриканской Республике лидеры оппозиции требуют немедленного аннулирования прошедших в воскресенье президентских и парламентских выборов. Официальные предварительные итоги пока не объявлены. В "Коалиции демократической оппозиции", объединяющей 16 партий, утверждают, что выборы не были справедливым, а группы повстанцев в ряде мест не позволили избирателям проголосовать.

В президентской гонке приняли участие 17 кандидатов, в том числе действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Конституционный суд запретил баллотироваться бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе, который в ответ сформировал антиправительственную коалицию из отрядов мятежников. Организованная им на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения Банги и блокировать столицу. Миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и международные союзники ЦАР не допустили этого. В ряде районов ЦАР, в первую очередь в 60 километрах к северу от столицы несколько дней длились упорные бои. "Марш вооруженных отрядов на Банги с целью сорвать выборы не состоялся", — заявил официальный представитель МИНУСКА.

Между тем на прошлой неделе компания Facebook сообщила о попытках иностранного влияния на избирателей ЦАР. Глава отделения кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейчер заявил, что накануне выборов связанные с военными силами России и Франции лица вели на платформе конкурирующие дезинформационные кампании, приостановлена работа в общей сложности около 500 аккаунтов и страниц.

22 декабря МИД РФ сообщил, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики. "Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса", — констатировали в министерстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением попыток со стороны Франсуа Бозизе и антиправительственных вооруженных группировок дестабилизировать ситуацию в Центрально-Африканской Республике. В коммюнике Елисейского дворца от 23 декабря говорится: "По просьбе президента Туадеры и по согласованию с миссией ООН президент Макрон отдал распоряжение о совершении полетов над территорией ЦАР истребителей французских ВВС. Эта миссия была осуществлена в тот же день и призвана подтвердить осуждение французской стороной попыток дестабилизации". На территории ЦАР находятся около 300 военных инструкторов из Франции.