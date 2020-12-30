В Испании новые бедные едут в деревню

Маленькая испанская деревня Муньотелло в этом году отпраздновала Рождество с семью новыми жителями. Во время пандемии он потеряли крышу. Их судьбой занялся благотворительный фонд "Мадрина".

Семьям было предложено осесть в малонаселенной деревне, где к тому моменту обитали всего 60 человек. Колумбийцы Наллиби и Хуан - переселенцы. У них четыре дочери, младшая- с родителямив Испании. то, что у семьи вновь есть очагозначает, что девочку не заберут органы опеки.

Наллиби Мартинес вспоминает: "Когда мне сказали, что я нашли для нас место в деревне, меня вообще не волновало, какой там дом, что и как. Мне было важно остаться с дочерью, достаточно того, что она не мерзнет, не мокнет. Остальное не имеет значения".

Нэнси переехала в Испанию с тремя детьми из Перу. Она - беженка и не представляла, что означает потеря работы в пандемию. Семье пришлось покинуть крошечную комнату в Мадриде.

Нэнси говорит, что счастлива в деревне: "В доме есть гостиная, большая столовая, ванная комната, и да, я счастлива. Мне здесь нравится больше всего из-за гостеприимства людей. Они не такие, как в Мадриде".

Когда семьи перебрались в деревню, патронирующий их фонд позаботился обеспечить людей запасами еды на несколько месяцев, и помог с работой.

Хосе Гарсия, вице-мэр деревни Муньотелло, говорит о солидарности: "Местные жители тоже пытаются помочь, знаю, что им давали одежду, одеяла и немного еды".

В больших городах без средств к существованию остались сотни уязвимых семей. Фонд "Мадрина" пытается убедить людей в преимуществах переселения.

Конрадо Хименес, президент фонда, отмечает: "До пандемии мы узнавали об одной, двух, максимум четырех таких семьях в месяц, а сегодня это четыре семьи в день. Люди остаются на улице, приходят к нам в офис с чемоданами, там есть беременные женщины, матери с младенцами".

Каролина и Кристиан - в списке ожидания. Они оба - администраторы, оставшиеся без работы. Молодые люди в панике. У них на руках - маленькая дочка, а бабушка по материнской линии больше не согласна о них заботится.

Каролина признается: "Она нас больше не кормит, вот почему мы приходим в фонд, чтобы немного поесть. И малышке она не помогает, в фонде нам что-то дают для ребенка".

Фонд "Мадрина" надеется, что приходящие за едой люди завтра не окажутся в положении бездомных. А такой риск велик. По прогнозам экспертов фонда, в первом полугодии 2021 половина так называемых новых бедных Испании останется без крыши над головой.