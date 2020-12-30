ЕС и Китай сказали "да" инвестиционной сделке

После семи лет переговоров Китай и Европейский Союз договорились об инвестиционной сделке. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры ЕС подтвердили договорённость после виртуальной встречи в режиме он-лайн конференции. Стороны надеются, что такое соглашение создаст новые возможности для сотрудничества.

Но этот договор может вызвать трения с США. Новая администрация Джо Байдена намерена оказать давление на Пекин по вопросам прав человека и торговли. Сделку также будут проверять правозащитники.

Прежде чем соглашение вступит в силу, его ещё должен будет ратифицировать Европарламент. Проблемы с правами человека могут стать камнем преткновения и здесь.

Сейчас Китай - второй по значимости торговый партнер Евросоюза после Соединённых Штатов, а для Поднебесной ЕС - крупнейший торговый партнер.

Сделка предоставит дополнительный доступ к сектору электромобилей и гибридных автомобилей, а также к частным больницам, телекоммуникациям и облачным сервисам.