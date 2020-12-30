Давид Гетта записал шоу у Лувра

Диджей, продюсер и композитор Давид Гетта вернулся в родной Париж для записи новогоднего шоу перед входом в Лувр, самого посещаемого музея планеты. Естественной декорацией шоу стал безлюдный город, вымерший из-за введенного в пандемию комендантского часа.

"Если мы не откроемся следующим летом, то на многих артистах можно ставить крест. На всех тех, кто работает в нашей отрасли, в ночных клубах. Я, если честно, не знаю, есть ли во Франции клубы, которые смогут оправиться после такого удара", - заметил Гетта.

Французский диджей говорит, что большую часть 2020 года провел в Майами. Коронавирус поставил на паузу его бизнес, и он надеется на перезапуск благодаря вакцине.

"Я считаю, что да, надо сделать прививку, - сказал музыкант. - Знаю и то, что многие против, но я просто не вижу других решений".

Парижское шоу музыканта будет транслироваться на стриминговых платформах, как и большинство других мероприятий этого особенного года. Гетта заявил, что с нетерпением ждет отмены карантина, пообещав своим поклонникам "выступать каждый божий день".