ЕС: "Хорватия, мы с тобой!"

В Хорватии после землетрясения к утру среды наиболее сложная ситуация сложилась в Петрине.

Этот город, а еще Сисак, оказались ближе всего к эпицентру подземных толчков.

В Петрине повреждены местная больница и детский сад. Пока известно о семерых погибших. Среди них - один ребенок. Поиски выживших и раненых продолжались всю ночь.

Этот мужчина в отчаянии: "От нашего дома остались только стены, кровли нет. Но и стены очень повреждены. Я боюсь заходить в жилище".

А эта женщина от потрясения не может говорить: "Я все потеряла, извините, у меня нет сил на беседу".

По данным Европейского центра сейсмологии, очаг залегал на глубине 5 000 метров, эпицентр располагался в 46 км от столицы Хорватии.

Волна от подземных толчков магнитудой 6.3 ощущалась и в Загребе, где раскачивались здания, а часть города была обесточена.

Многие люди, покинувшие свои дома, оставались ночью на улицах.

Толчки ощущались и в Белграде, и в юго-восточных регионах Австрии и Словении.

В этой связи власти Любляны временно приостановили работу словенской АЭС "Кршко".

Солидарность с Хорватией выразили руководители ЕС.

Председатель Еврокомиссии дважды обсуждала ситуацию с премьер-министром.

Глава Евросовета заявил, что "наши мысли обращены к пострадавшим и тем, кто трудится на передовой" и подчеркнул, что Евросоюз окажет любую поддержку.

Любляна сообщила, что первая партия гуманитарной помощи соседней стране уже отправлена.