Необычный Новый год

Новая Зеландия встретит 2021 год одной из первых, но не в снежных сугробах, а в разгар жаркого сезона. Фейерверк у радиовещательной башни Скай-Тауэр в Окленде и пляжные вечеринки состоятся. Но в других странах из-за пандемии и введённых ограничений новогодние праздники пройдут в непривычной обстановке.

Так, в Сиднее запрещены собрания на городском мосту Харбор-Бридж, где обычно встречают Новый год более миллиона человек. Праздничный фейерверк состоится, но увидеть его смогут лишь те, кто живут поблизости.

Отменены все новогодние праздничные вечеринки в Токио. И пиротехнических чудес в Гонконге на этот раз не увидят.

В Москве не будут проводиться новогодние ёлки, народные гуляния отменены, а вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничен.

Запрещены фейерверки в Берлине. А во Франции комендантский час будет действовть и в ночь на 1 января.

"Лучший способ встретить начало Нового года - не встречать его!" - посоветоваол французам их министр здравохранения, выразив надежду на то, что в будущем году они все вмепсте смогут устроить большую вечеринку, чтобы отпраздновать победу над коронавирусом.

Без традиционного фейерверка пройдёт новогодняя ночь и в столице Великобритании. Отменена известная во всём мире ежегодная вечеринка в Рио-де-Жанейро .

Церемония падения хрустального шара на нью-йоркской Таймс-сквер состится. Но увидят её воочию только избранные, остальным придётся довольствоваться телеэкраном.

Пожелания здоровья в этот Новый год приобретают особое значение. Самым заветным желанием для большинства жителей планеты будет на этот раз победа над пандемией и возвращение к нормальной жизни.