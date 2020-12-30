Коммунистический дом-памятник "Бузлуджа" восстановят

Группа реставратор вернет к жизни Дом на горе Бузлуджа - один из крупнейших коммунистических памятников Болгарии. Модернистское здание было возведено в честь основания Болгарской социал-демократической партии: ее учредительный конгресс состоялся непосредственно на вершине 130 лет назад. Строительство "летающей тарелки", как сегодня именуют объект болгары, начали в 1974 году на добровольные пожертвования.

"Памятник Бузлуджа был построен в 1981 году, но после падения коммунистического режима его забросили. Сегодня взглянуть на него приезжают в основном туристы и исследователи городской среды", - отмечает Дамиан Воденичаров, корреспондент Euronews.

Несмотря на пандемию, этим летом специалисты приступили к выполнению сложнейшей задачи - спасению мозаичных панно площадью около тысячи квадратных метров, состоящих более чем из 2 миллионов деталей.

"В нынешних условиях сюда с легкостью просачивается вода, зимой она замерзает. Поры связующего раствора расширяются и буквально взрываются. Размеры и высокое качество исполнения - вот, что поражает нас более всего. Это качество присуще постройкам прошлых лет, но вандалы все разрушили. На мозаике можно увидеть даже следы от ударов молотком", - говорит Томас Данцил, эксперт из Мюнхенского технического университета.

Сносить коммунистические памятники или реставрировать их для туристов - единого мнения по этому вопросу в болгарском обществе до сих пор нет. Официально здание принадлежит государству, но его восстановление финансируют частные компании. К работам присоединились специалисты из целого ряда европейских стран.

"Сохранить оказавшиеся под наибольшей угрозой разрушения элементы композиции - очень сложная задача. Мозаика выполнена из различных материалов. До сих пор в Болгарии подобных проектов не было. Поэтому мы рады, что над ним работает международная команда. Всего у нас 18 реставраторов из четырех европейских университетов и нескольких неправительственных организаций. Это эксперты из Германии, Греции, Швейцарии и Болгарии", - говорит Дора Иванова, руководительница проекта.

На восстановительные работы уже потрачено более 200 тысяч евро. На днях стартовала новая кампания по сбору пожертвований.