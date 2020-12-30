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Бельгия

Новый этап утверждения договора о сотрудничестве между ЕС и Британией

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 Елена Караева
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Новый этап утверждения договора о сотрудничестве между ЕС и Британией
Авторское право  Olivier Hoslet/AP Photo
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Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Британией.

Раздел имущества после 47 лет совместной жизни занял 1246 страниц договора, в котором определены все детали будущего сосуществовования обоих партнеров.

После того, как договор был скреплен европейскими росчерками пера, его погрузили в самолет британских королевских ВВС, чтобы отдать Борису Джонсону.

Борис Джонсон, захватив с собой документ, отправился в Вестминстер.

Там и документ, и премьера уже ожидали члены Палаты общин.

Дебаты в Лондоне начались утром в среду, голосование по сделке назначено на 15:30 по среднеевропейскому времени.