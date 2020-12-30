Лондон разрешил прививать вакцину AstraZeneca

Лондон дал зелёный свет вакцине против Covid-19, разработанной британо-шведской группой AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Тем самым власти королевства приняли рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), проверявшего препарат.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что с его помощью правительство надеется дать новый импульс кампании по вакцинации, стартовавшей 2 декабря:

"Появление вакцины Oxford-AstraZeneca - это по-настоящему хорошая новость. У нас есть заказ на 100 миллионов доз. Вакцинацию этим препаратом планируется начать 4 января и ускорить уже в первые несколько недель будущего года".

Более 600 тыс человек уже вакцинированы в Великобритании с начала декабря препаратом Pfizer/BioNTech. Но вакцина Oxford-AstraZeneca дешевле, её легко производить в массовых масштабах, что позволит увеличить число прививок. Между уколами первой и второй дозы этого препарата должно пройти 12 недель. Британский минздрав надеется, что большая часть населения страны сможет получить вакцину к весне.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрированы 2 млн 390 тыс инфицированных коронавирусом. Около 72 тыс заболевших скончались.