Навального обвиняют в мошенничестве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил на личные цели средства, перечисленные в качестве пожертвований на нужды ряды некоммерческих организаций, включая возглавляемый им "Фонд борьбы с коррупцией". Речь идет о сумме в 356 млн рублей, которая, как утверждает СК, была потрачена на приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

Алексей Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реанимацию после курса лечения. Российские врачи пришли к выводу, что резкое ухудшение состояния Навального летом на борту самолета было связано с нарушением обмена веществ. Через несколько дней оппозиционера перевезли в Берлин.

Европейские эксперты нашли в организме Навального следы яда из группы “Новичок”. Политик заявил, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин и ФСБ .

Кремль отрицает свою причастность к произошедшему. Несколько дней назад оппозиционер опубликовал запись телефонного разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. По словам Навального, его собеседник фактически признался в содеянном. В частности, в беседе он рассуждал о причинах провала операции и рассказал о поездке в Томск для сокрытия улик.

В ФСБ этот ролик назвали "подделкой" и "провокацией" при поддержке иностранных спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы до сих пор нет достаточных данных, чтобы уверенно говорить об отравлении Навального.