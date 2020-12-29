Россия запретила въезд руководству разведки ФРГ

Москва расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию. В ответный список вошли представители руководства силовых структур и разведки Германии, сообщили в МИД РФ.

Как следует из документа, дополнение стоп-списка — зеркальный ответ на санкции Евросоюза, введенные в связи с предполагаемым "русским следом" во взломе компьютерных систем Бундестага в 2015 году.

На протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица из заявления МИД РФ

По словам Москвы, российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.

"Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - подчеркнули в МИД РФ.

Евросоюз и Великобритания ранее ввели санкции в отношении двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также предполагаемого офицера внешней разведки Дмитрия Бадина, которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.

Взлом парламентских систем бундестага был выявлен в мае 2015 года. На данный момент неизвестны подробности: какие данные получили злоумышленники и как долго они имели к ним доступ.