Черногория: поставлена точка в церковном вопросе

Скупщина (парламент) Черногории приняла поправки к спорному закону о свободе вероисповедания, вызвавшему многотысячные протесты верующих. Голосование прошло глубокой ночью во вторник.

За внесение поправок в закон проголосовал 41 депутат из 81. Оппозиция отказалась принимать участие в заседании.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назвал поправки "победой правового государства и народа, который защищал государство на улицах на протяжении 12 месяцев". "Вопреки обструкциям и нарушению конституции, парламент Черногории принял сегодня изменения в Закон о свободе вероисповедания. Таким образом год спустя исправлена несправедливость, которую хотел совершить бывший режим, трактуя Сербскую православную церковь [в стране] как имущество Черногории", - заявил премьер. По его словам, теперь "все религиозные общины без исключения равны перед законом".

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят 27 декабря 2019 года. В соответствии с документом, церковные общины, в частности Сербская православная церковь, должны были доказать право собственности на храмы до 1 декабря 1918 года, до момента, когда Черногория вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже Югославии). В противном случае она подлежала изъятию. Речь шла более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Прихожанами Сербской православной церкви называют себя более 70% черногорцев. Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) проходили с января по октябрь 2020 года в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории. Президент страны Мило Джуканович неоднократно обвинял Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

На прошедших в августе парламентских выборах в Черногории прозападная Демократической партия социалистов во главе с президентом страны формально победила с результатом 35%, но оппозиционные фракции в совокупности набрали около 47% и получили большинство (41 из 81) депутатских мандатов.