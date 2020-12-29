Итоги 2020 г.: 50 убитых журналистов

Мексиканцы прощаются с еще одним журналистом, убитым в 2020 г. Убитый в декабре Хайме Кастаньо Сакариас стал девятым репортером, застреленным киллером одного из наркокартелей. Мексика поставила печальный рекорд года по количеству убитых журналистов. Всего в мире, по подсчетам организации «Репортеры без границ», погибли 50 журналистов. В абсолютном большинстве случаев речь идёт о гибели в странах, где не ведутся военные действия.

Полин Адес-Мевель, представитель «Репортеров без границ»: «С прошлого года статистика не поменялась, хотя из-за пандемии в этом году журналисты меньше работали в поле. Тенденция, которая наметилась в предыдущие годы сохранилась в году уходящем. 68% погибших журналистов, то есть более двух третей, были убиты в мирных странах, просто потому что в них сознательно целились. Он публиковали репортажи и расследования, которые не нравились, потому что они распространяли информацию, которая не нравилась некоторым правительствам. За это их сознательно устраняли».

Кроме убийств в 2020 г. журналисты столкнулись со случаями полицейского насилия. В частности, в США репортеры освещавшие акции протеста, организованные движением BLM неоднократно сообщали о том, что были избиты и задержаны полицией. Такие случаи также имели место в Белоруссии в ходе акций протеста против переизбрания Александра Лукашенко.