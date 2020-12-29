Умер Пьер Карден

Легенда французской и мировой моды кутюрье Пьер Карден умер в возрасте 98 лет. Он оставил после себя империю - дизайнерские, парфюмерные, мебельные, косметические бренды, рестораны, а еще - целую философию моды, которая опиралась на чувство меры и интерес к будущему.

Карден сделал головокружительную карьеру: шестой ребенок в бедной итальянкой семье, он в раннем возрасте переехал во Францию, подрабатывал помощником портного, затем отправился покорять Париж. В 1946 году Карден становится главным модельером в Доме Диора. через 4 года откроет собственный.

Его визитной карточкой стали платья-пузыри, костюмы-унисекс, знаменитые "битловские" пиджаки без воротника. Он занимался высокой и театральной модой, рисовал костюмы для астронавтов и балерин, но мечтал, чтобы красиво выглядел каждый и представил первую коллекцию прет-а- порте для французского универмага Printemps.

Карден называл себя "человеком прошлого, устремленным в будущее" и не боялся цикличности, казалось бы, ветреной моды. Его коллекции и ретроспективы показывали и обязательно покажут еще крупнейшие музеи мира.