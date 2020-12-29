Французов ждёт третий локдаун?

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал внеочередное заседание Совета по обороне, чтобы обсудить возможное ужесточение ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это вызывает тревожность у жителей страны, которые надеялись на ослабление карантинных мер.

Кампания по вакцинации началась, но ожидаемый эффект будет ощутим не ранее, чем через несколько месяцев. На первом этапе прививки делают в домах для престарелых.

А пока показатели по COVID-19 во Франции не улучшаются, скорее, наоборот. За последнюю неделю ежедневно регистрировалось в среднем 12 000 новых случаев, что намного превышает 5 000 - цель, обозначенную Эммануэлем Макроном в конце ноября.

Особо тревожная ситуация сложилась в регионах Бургундия-Франш-Конте и Гранд-Эст. В некоторых областях, отмеченных на карте темно-синим цветом, уровень заражения как минимум вдвое превышает средний показатель по стране, и число госпитализированных с COVID-19 растёт.

Новогодние праздники и семейные собрания заставляют правительство опасаться худшего. В канун Нового года будет действовать комендантский час. А чтобы предвосхитить возможные нарушения, могут быть введены и другие ограничения.

Министр здравоохранения Оливье Веран не исключил возможность третьего локдауна. Остаётся неясным, будет ли он введён на всей территории страны или в отдельных регионах, а также будет ли он действовать уже до новогодней ночи или после неё?

В любом случае власти столкнутся с недовольством французов, которым надоело оставться взаперти, а также с растущим возмущением владельцев баров и ресторанов, которые не открывались с конца октября. Для них надежда на возобновление работы 20 января по мере осложнения эпидемиологической ситуации всё тает.