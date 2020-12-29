Чем Британия заменит «Эразмус»?

Британское правительство обещает заменить европейскую программу студенческих обменов «Эразмус» новой, «еще лучшей», международной программой для своих студентов. Но эта программа пока не принимает во внимание студентов из Европейского союза. Решение о выходе из «Эразмуса», в котором участвуют около 300 тысяч студентов из европейских стран, уже принято и вызывает разочарование на континенте.

«Амбиции британского правительства в плане перемещения наших граждан не находятся на высоте наших исторических связей, но это его выбор», – заявил переговорщик ЕС по «брекситу» Мишель Барнье.

Правительство Великобритании намерено тратить ежегодно сумму эквивалентную 110 миллионам евро на свою программу обучения британских студентов за рубежом, получившую название «схемы Тьюринга».

«С учетом нынешней ситуации и финансовых трудностей правительства, – говорит директор международного отдела союза британских университетов Вивьен Стерн, – было не очевидно, что Объединенное Королевство запустит крупную, щедро финансируемую программу по поддержке студенческого обмена. Идея, по видимому в том, чтобы сказать: посмотрите, мы не получили того, что хотели, но не всё так плохо. Мы воспользуемся «схемой Тьюринга», которая позволит нам продолжить студенческие обмены».

Правительство Ирландии пообещало североирландским студентам предоставить им доступ к программе «Эразмус» через двухстороннее британо-ирландское соглашение. А Шотландия и Уэльс выразили разочарование выходом из «Эразмуса».

Британские университеты, по словам Пола Джеймса Кэнтуэла, профессора правоведения в Университете Стратклайда в Глазго, опасаются, что из-за выхода из этой программы они лишатся платежеспособных европейских студентов:

«Европейские студенты не смогут оплачивать свое обучение у нас через "Эразмус". Поэтому, если у них не появятся какие-нибудь другие источники финансирования, например, от своих государств или регионов, будет очень трудно убедить их приезжать учиться в британские университеты».

Студенческие обмены это одно из самых ощутимых достижений европейской интеграции. Сейчас в программе «Эразмус» могут принимать участие студенты из многих стран, даже не входящих в ЕС. Но на Британию эта программа больше распространяться не будет.