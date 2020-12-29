Белая икра по-австрийски

Белая икра считается самым дорогим лакомством в мире. Кроме изысканной выпечки, венских шницелей и всевозможных сосисок гастрономический послужной список Австрии пополнился теперь и этим ещё более изысканным деликатесом. Его получают от редкого белого осетра-альбиноса.

Вот уже 10 лет, как Вальтер Груэлл разводит его на свой рыбоводческой ферме в селе Грёдиг недалеко от Зальцбурга. Его хозяйство - одно из примерно 2,5 тыс в мире, производящих в совокупности 415 т икры в год. 40% её потребления приходится на период рождественских и новогодних праздников.

"Производство белой икры составляет, возможно, 1% или даже меньше от общего объёма. Это очень редкий продукт, и его нет в достаточном количестве", - говорит Груэлл.

Спрос на икру, которая считается самой дорогой пищей в мире, поставил большинство видов осетровых на грань исчезновения в дикой природе. Рыбные хозяйства - более экологичный способ производства. Чтобы получить осетровую икру, нужно ждать около 18 лет, пока самка не достигнет половой зрелости. Приносят они не больше 250 г икры за раз.

"Белая икра еще нежнее на вкус, с более кремовой текстурой, - рассказывает Вальтер Груэлл. - Попробуйте. Это единственный способ получить о ней реальное представление".

Разводить белых осетров сложно, так как из-за дефекта в ДНК они подвержены болезням. Но игра стоит свеч: несмотря на высокую цену - около 3,3 тыс евро за 100 г - спрос на белую икру превышает предложение.