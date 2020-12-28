Большинство россиян не доверяет вакцине "Спутник V"

Несмотря на заявления о пользе и безопасности первой российской вакцины против коронавируса, число россиян, которые готовы привиться, практически не растёт. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса «Левада-центра». Лишь 38% респондентов ответили, что могли бы сделать прививку, если это будет бесплатно и добровольно. 58% оказались не готовы к этому. Похожие цифры аналитики приводили и в октябре на фоне сообщений об организации клинических испытаний препарата и ускоренном вводе его в оборот.

Как отмечают авторы исследования, доверие к вакцине значительно выше среди россиян старше 40 лет. Прививаться готовы прежде всего те, кто предпочитает получать информацию посредством телевидения. Отказ от прививки чаще всего объясняют желанием дождаться окончания испытаний препарата и страхом перед побочными эффектами. 10% опрошенных в принципе не доверяют вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что планирует привиться от коронавируса. Впрочем, когда это произойдёт, пока официально неизвестно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснить, что надо было сначала дождаться решения медицинских служб о возможности вакцинации для людей старше 60 лет. То, что президент до сих пор не привился, по мнению Пескова, «никоим образом» не влияет на доверие к российской вакцине.