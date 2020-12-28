«Вакцинный паспорт» как инструмент дискриминации?

Могут ли частные и общественные организации вводить специальные карантинные ограничения для людей, у которых нет справки о том, что они привились от коронавируса? Такой способ поощрения вакцинации предлагается уже во многих странах. Это может быть удобным решением для театров и спортивных залов, так как оно позволит им больше не соблюдать ограничения на количество зрителей, допускаемых в зал

В Швейцарии эту идею поддерживает национальная футбольная лига. Во Франции некоторые политики предлагают завести для этой цели специальные «вакцинные паспорта».

Но, по мнению юристов, введение такой практики может противоречить действующему законодательству, так как она фактически будет означать дискриминацию людей. Ведь само вакцинирование от ковида не предписано законом; люди прививаются добровольно на свой страх и риск.

Опыт коронавирусной пандемии заставил правительства задуматься над внесениемряда поправок в действующие законы. Так во Франции предлагается увязать в будущем допуск на транспорт и другие места общественного пользования во время эпидемий с наличием отрицательного теста или справки о вакцинации. Но, как заверил, французский министр здравоохранения Оливье Веран, в нынешней ситуации такое правило применяться не будет.