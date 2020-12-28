В Марселе полиция сообщила что вернула к работе часть сотрудников компании Derichebourg, которая из-за забастовки уже 12 дней не вывозит мусор из трех районов города.
Сообщается, что за это время там скопилось до 900 тонн отходов. В канун Рождества полиция предприняла попытку вернуть людей в строй, однако бастующие блокировали выезд мусоровозов из гаража.
Штат группы Derichebourg, а это 230 человек, не работает с 17 декабря из-за конфликта с руководством. Люди добиваются отставки двух директоров, которые, по их словам, несправедливо штрафуют сотрудников и нарушают их права.
К урегулированию ситуации подключилась мэрия Марселя и профсоюзы.
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