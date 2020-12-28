Украина: горнолыжный сезон открыт

На Украине горнолыжные курорты в этом сезоне принимают гостей практически в докризисном режиме, тогда как большинство европейских стран решили закрыть склоны на фоне пандемии.
На курорте Буковель, к примеру, до конца следующего месяца все распродано. Дирекция призвала гостей к осторожности, хотя оценила риск заражения коронавирусом как невысокий.
Буковель, жемчужина украинских Карпат, принимает около двух миллионов человек в год, примерно четверть гостей - иностранцы. Украинскиетуроператоры говорятоб активизации внутреннего туризма на фоне локдаунов у соседей.
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