Япония закрыла двери

Запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран в связи с обнаружением нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии. Эти меры будут действовать как минимум до конца января 2021 года. В Страну восходящего солнца смогут въезжать только японские граждане, а также те иностранцы, которым уже выданы долгосрочные визы для работы и проживания.

В понедельник на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сказал:

"Чтобы спасти жизни людей и принять меры предосторожности, я объявил в субботу, что Япония запретит въезд иностранным гражданам со всего мира. (...) Говорят, что вирус мутировал и стал более заразным в Великобритании, но основные меры, которые мы предпринимаем, остаются всё те же: пожалуйста, мойте руки, надевайте маски и обязательно предпринимайте всевозможные антивирусные меры".

Начиная с ноября эпидемиологическая ситуация в Японии всё время ухудшается: рост случаев заражения коронавирусом составляет около 2,5 тысяч за сутки. На данный момент в стране зарегистрированы более 220 тыс инфицированных, более 3,3 тыс из них скончались.