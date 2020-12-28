ЕС начал ратификацию торговой сделки с Лондоном

Послы стран Евросоюза одобрили соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после "брексита" и единогласно поддержали его временное применение в период с 1 января до 28 февраля 2021 года.

Речь идет о документе, который был согласован Лондоном и Брюсселем 24 декабря - за неделю до окончания переходного периода в Великобритании. Британский и союзный бизнес до последнего не знал, получит ли выгодную сделку.

Министр по особым поручениям британского правительства Майкл Гроув отметил, что компании начали адаптироваться к меняющимся правилам игры: "Если говоритьо таможне, то мы видим существенный рост предложений о помощи в заполнении таможенныхдеклараций. Недавний опрос, нацеленный на оценку готовноститого или иного бизнеса к переменам, показал, что в целом уровень адаптации к таможенным правиламповысилсяв 4 раза. Конечно, при любых переменах неизбежны сбои, какие-то острые углы, и наше правительство делает все возможное, чтобы поддержать бизнес".

Добро от послов стран ЕС - первый этап ратификации сделки, которую стороны не успеют завершить к 1 января. Во избежании правового вакуума власти санкционировали вступление документа в действие на временной основе, пока длится ратификация.

Новое соглашение между Великобританией и ЕС основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Без него сторонам пришлось бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин, что грозило потерями в бизнесе и ростом безработицы.