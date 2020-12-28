Тюрьма за репортажи из Ухани

В Китае к четырём годам тюрьмы приговорили журналистку и блогершу Чжан Чжань, которая освещала жизнь в Ухани во время карантина. Она приехала в очаг пандемии в феврале, через неделю после того, как город был изолирован от внешнего мира. Чжань сообщала о том, что видела, в социальных сетях. В мае её задержали.

Чжан Кеке, адвокат:

"За время слушаний суд лишь ссылался на некие важные доказательства, но так и не конкретизировал, что именно содержалось в её статьях и видеорепортажах. Сами эти материалы нам даже не показали. Поэтому мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делала Чжан Чжань".

Журналистку признали виновной в том, что она "сеяла раздоры и провоцировала проблемы". По данным западных СМИ, именно эту статью китайские власти используют против правозащитников и диссидентов.

Сама осуждённая несколько месяцев назад объявила голодовку, что серьёзно подорвало её здоровье.