Какие изменения несёт "брексит" автомобилестроению ЕС?

Этот завод в британском Кэнноке - одно из главных звеньев механизма европейского автомобилестроения. Он производит небольшие пластиковые детали, назначение которых вам вряд ли известно, но специалисты знают, насколько они важны для сборки автомобилей. После референдума о выходе Великобритании из ЕС персонал двух таких заводов, принадлежащих Goodfish Group, сократился на треть.

_ - Спустя 12 месяцев после референдума мы стали наблюдать сокращение спроса, _ - говорит исполнительный директор Goodfish Group Грег Макдональд, - _а наш важный японский клиент, базирующийся в Великобритании, довольно быстро перенёс производство в Чехию. Заметив постепенное сокращние объёма работы в этой сфере бизнеса, мы закрыли его 18 месяцев тому назад. _

Европейская промышленность зависит от поставок деталей с завода на завод, которые осуществлялись через открытые границы без каких-либо задержек. Но этому скоро придёт конец: с 1 января поставки в Великобританию и обратно будут проходить пограничный контроль.

_ - Это означает, что производители могли получать необходимые им детали за день или два до того, как их нужно использовать,_ - анализирует ситуацию Анна-Мария Байсден из Fitch Solutions. - Если это повлияет на действие логистической концепции Just In Time ("Точно в срок"), то производителям придётся вкладывать гораздо больше в складские помещения, чтобы было где хранить детали. Если они этого не сделают, то рискуют столкнуться с дефицитом, а это в свою очередь скажется на производстве. Но даже небольшие затраты на складирование скажутся на себестоимости продукции.

Дополнительные затраты всегда заставляют промышленников искать другие пути. Это подтверждает и Грег Макдональд:

_ - Вот, к примеру, Jaguar Land Rover Limited уехала в Словакию, построила там огромный завод. И в конце концов я решил, что Словакия - это то место, где я могу обосноваться, потому что оттуда мы сможем так быстро добраться до Польши, Чехии, Венгрии, Румынии. И мы к этому готовы. Я посетил несколько подходящих для строительства мест. Я фактически сделал уже всё, остаётся только дать старт. Я нажму на кнопку, когда клиент скажет нам: "После брексита нам нужно производство по ту стороны границы._

- Вы думаете, это неизбежно?

- Думаю, что да.

Тайг Энрайт, корреспондент Euronews:

_Такие решения приходится сегодня принимать многим лидерам в этой отрасли. Если они больше не будут подключены к единой европейской цепочке поставок, то им придется иметь дело с документами и задержками при пересечении Ла-Манша. Означает ли это, что им ничего не остаётся больше делать, как просто уйти? _

Недавно BMW заявила, что прекратит производство электродвигателей на этом заводе под Бирмингемом и будет использовать его лишь для выпуска бензиновых и дизельных двигателей, которые выйдут из употребления в ближайшие 20 лет.

Автозаводы - это многомиллиардные инвестиции. Взять и переместить их - дело нелёгкое. Но жёсткая граница будет играть не в пользу Великобритании: рано или поздно владельцам предприятий нужно будет принимать важные решения.