Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко назначил на 11-12 февраля Всебелорусское народное собрание, которое должно обсудить подготовку новой Конституции. Уже в ближайшие дни, по словам Лукашенко, начнётся отбор делегатов.

Сам Лукашенко называет Собрание «органом прямого народовластия», который уже помогал властям «объединить людей и направить энергию общества на благо страны». Государственное агентство БелТА сообщает, что делегаты должны подвести итоги прошедшей пятилетки и рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг.

С подготовкой новой Конституции связывают планы правительства по выходу из кризиса в республике. Лукашенко обещал не претендовать на пост президента после изменения основного закона. Именно Всебелорусское собрание, по его словам, должно обсудить реформу, а новая Конституция может быть подготовлена за два года, после чего её собираются вынести на референдум.

О необходимости конституционной реформы говорят и противники Александра Лукашенко. Они не признают результаты выборов главы государства 9 августа, заявляют о фальсификации итогов голосования и настаивают на безоговорочной победе Светланы Тихановской.

Переизбрание Лукашенко не признают легитимным Европейский союз, Великобритания, США и другие страны. В стране уже почти полгода продолжаются массовые выступления. По данным Тихановской, в результате действий силовиков погибли по меньшей мере 8 протестующих.