Власти Австрии открыли лыжные склоны, но только для своих

В Австрии горнолыжные склоны власти решили держать открытыми, но наплыв желающих покататься был таков, что утром в понедельник появились следующие сообщения: ряд курортов намерены ограничить поток отдыхающих.

В частности, в Каринтии решено было закрыть для спусков долину Боденталь. Но курорт Гольдек работает.

Локдаун в альпийской республике, третий по счету, начал действовать 26 декабря.

Очень быстро желающие обновить склоны в этом году обнаружили, что полиция, получив сведения от местных властей об избытке туристов, закрыла подъезды к известным альпийским городкам. Но даже добравшись до вожделенных трасс, придется самим готовить еду и брать ее с собой, если проголодаешься, поскольку рестораны и закусочные закрыты.

А на подъемниках требуется носить хирургические респираторы FFP2.

Рассказывает Маркус Каллер, управляющий директор Goldeck Bergbahnen: "Вот видите, вы и я, мы надели эти маски. Почему мы это сделали? Чтобы предупредить возможность заражения капельным путем в ограниченном пространстве лыжной гондолы. Я очень признателен нашим гостям, которые выполняют такие требования. И я надеюсь, что таким образом мы сможем всем обеспечить веселое, здоровое и безопасное катание".

В ближайшие три недели в Австрии будут работать лишь продовольственные магазины и те лавочки, что торгуют товарами первой необходимости. Закрыты и рестораны, и кафе, и музеи, и учебные заведения.

Тем не менее, официальная Вена разрешила заниматься спортом на свежем воздухе, поэтому, например, традиционные катки, как этот, на замерзшем озере Вассензее, открыты для желающих.

На курорте Гольдек находится журналист Euronews Йоханнес Плешбергер: "Лыжи и коньки - возможность сохранить энергию и не упасть духом в период карантина во время зимних праздников. С середины января планируется начать массовую диагностику и выявление вирусоносителей с тем, чтобы определить, кто может, например, ходить в рестораны, а кто, поскольку инфицирован, должен сидеть дома".