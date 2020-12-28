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Агустина Каньямеро, 81 год, и Паскуаль Перес, 84 года, обнимаются и целуются сквозь полиэтиленовую пленку в доме престарелых в Испании. 22 июня.
Агустина Каньямеро, 81 год, и Паскуаль Перес, 84 года, обнимаются и целуются сквозь полиэтиленовую пленку в доме престарелых в Испании. 22 июня.   -   Авторское право  Emilio Morenatti/AP

Главные события 2020 в фотографиях

 Euronews
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Это был год, который мы никогда не забудем. Большинство из нас и представить себе не могли, как сильно 2020 изменит наши жизни.

Фотографы запечатлели самые невероятные события, развернувшиеся из-за пандемии нового коронавируса. На снимках этого года не только боль утраты, страдание, страх перед неизвестным, но и надежда, чувство единения и счастье. В этом году было и много других событий, которые привлекли к себе внимание.

Январь

SGT Christopher Dickson/ Commonwealth of Australia, Department of Defence
Сотрудник пожарно-спасательной станции Нового Южного Уэльса в Австралии выглядывает из окна самолета во время лесных пожаров в Кофс-Харбор. 5 января.SGT Christopher Dickson/ Commonwealth of Australia, Department of Defence
Ebrahim Noroozi/AP Photo
Спасатели осматривают место крушения украинского самолета в Шахедшаре к юго-западу от Тегерана (Иран). 8 января.Ebrahim Noroozi/AP Photo
Aaron Favila/AP Photo
Добровольцы ищут домашних животных, оставленных хозяевами после эвакуации из-за извержения вулкана Тааль на юге Филиппин. 15 января.Aaron Favila/AP Photo
Abdulaziz Ketaz/ AFP
Сирийского мальчика эвакуируют после авиаудара, нанесенного властями по городу Ариха - последнему крупному опорному пункту оппозиции в Идлибе. 15 января.Abdulaziz Ketaz/ AFP
Bebeto Matthews/AP Photo
Харви Вайнштейн покидает здание суда на Манхэттене, где начинается процесс по обвинениям его в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 16 января.Bebeto Matthews/AP Photo
Daniel Leal-Olivas/AFP
Мужчина с британскими флагами проезжает мимо сторонников "брексита", собравшихся в Лондоне в день выхода Великобритании из Евросоюза. 31 января.Daniel Leal-Olivas/AFP

Февраль

Ibrahim Yasouf/AFP
Сирийская семья, бегущая от ударов проправительственных сил, проезжает мимо горящего магазина в городе Абин-Семаан к западу от Алеппо. 12 февраля.Ibrahim Yasouf/AFP
Oli Scarff/AFP
Женщина смотрит на проплывающих гусей после разлива реки Северн в городе Беудли недалеко от Бирмингема. 16 февраля.Oli Scarff/AFP
Alex Brandon/AP Photo
Президент США Дональд Трамп бросает лепестки роз во время церемонии у Мемориала Махатме Ганди в Нью-Дели, Индия. 25 февраля.Alex Brandon/AP PhotoAlex Brandon

Март

Alvaro Barrientos/AP Photo
Полицейский доброволец проходит дезинфекцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в Памплоне на севере Испании. 22 марта.Alvaro Barrientos/AP Photo
Christopher Dolan/ The Scranton Times-Tribune via AP
Священнослужитель раздает верующим, приехавшим на мессу на машинах, заранее упакованное причастие в Моусике, штат Пенсильвания, США. 22 марта.Christopher Dolan/ The Scranton Times-Tribune via AP
Martin Bureau/AFP
Соседи разговаривают друг с другом с балконов в Париже во время певого жесткого карантина. 28 марта.Martin Bureau/AFP
Marco Longari/AFP
Жители многоквартирного дома наблюдают за патрулем, следящим за соблюдением карантина. Йоханнесбург, Южная Африка. 28 марта.Marco Longari/AFP

Апрель

John Minchillo/AP Photo
Рабочие в средствах индивидуальной защиты хоронят тела в окопе на острове Харт в Нью-Йорке. 9 апреля.John Minchillo/AP Photo
Mohammed Abed/AFP
Палестинская женщина веселит детей масками из капусты в северной части сектора Газа во время пандемии COVID-19. 16 апреля.Mohammed Abed/AFP
Aaron Favila/AP Photo
Медицинский работник в защитном костюме проходит дезинфекцию в переносной палатке возле Мемориального медицинского центра Андреса Бонифасио в Маниле (Филиппины). 27 апреля.Aaron Favila/AP Photo
Ebrahim Noroozi/AP Photo
Священнослужительницы в СИЗ готовят тело умершего от COVID-19, к погребению в иранском городе Каэмшехр. 30 апреля.Ebrahim Noroozi/AP Photo

Май

Nataliia Liubchenkova/ Euronews
Почти пустая площадь Трокадеро в Париже во время строгого локдауна во Франции. 10 мая.Nataliia Liubchenkova/ Euronews
Oded Balilty/AP Photo
Члены "Израильской общины русалок" купаются на пляже в Бат-Яме, недалеко от Тель-Авива, Израиль.23 мая.Oded Balilty/AP Photo
John Minchillo/AP Photo
Во время акции протеста в Миннеаполисе, вызванной смертью Джорджа Флойда, полицейские приказывают автомобилистам лечь на землю. 31 мая.John Minchillo/AP Photo

Июнь

Miguel Medina/AFP
В Милане чистят памятник известному итальянскому журналисту Индро Монтанелли, после того, как его измазали красной краской и подписали: "Расист, насильник". 14 июня.Miguel Medina/AFP
Emilio Morenatti/AP Photo
Музыканты выступают перед растениями на сцене Большого театра "Лисео" в Барселоне (Испания). 22 июня.Emilio Morenatti/AP Photo
Dmitri Lovetsky/AP Photo
Женщина смотрит военный парад в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге. Обычно он проходит 9 мая, но в этом году его отложили из-за пандемии на 24 июня.Dmitri Lovetsky/AP Photo
Petr David Josek/AP Photo
Жители Праги за 500-метровом столом, накрытым на Карловом мосту после ослабления карантина. 30 июня.Petr David Josek/AP Photo

Июль

Miguel Medina/AFP
Вид с воздуха на ледник Пресена недалеко от Пеллиццано в итальянских Альпах. Розовым цветом снег, предположительно, обязан водорослям из Гренландии. 3 июля.Miguel Medina/AFP
Martin Meissner/AP Photo
Фермер Бенедикт Лунеманн вырубил лабиринт на своем кукурузном поле в форме Бранденбургских ворот, Эйфелевой башни, Карлова моста. Сельм, Германия. 3 июля.Martin Meissner/AP Photo
Koji Harada/AP Photo
Мужчина идет по разрушенной дороге после проливного дождя в Кумамуре на юге Японии. 6 июля.Koji Harada/AP Photo
Mauro Pimentel/AFP
Мужчина и женщина в защитных костюмах проходят мимо мотоциклистов на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 12 июля.Mauro Pimentel/AFP
Ina Fassbender/AFP
Вид с высоты птичьего полета на поле с нарисованными кружками для социальной дистанции на набережной Рейна в Дюссельдорфе, Германия. 12 июля.Ina Fassbender/AFP
John Locher/AP Photo
В вечернем небе над картиной художника Уго Рондиноне "Семь волшебных гор" видна комета Neowise. Недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада, США. 16 июля.John Locher/AP Photo
Stephanie Lecocq/AP Photo
Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 17 июля.Stephanie Lecocq/AP Photo
STR/AP Photo
Мусульманские паломники ходят вокруг Каабы, сохраняя социальную дистанцию в преддверии Хаджа в Мекке. 29 июля.STR/AP Photo

Август

Ringo H.W. Chiu/AP Photo
Мышь бежит во время пожара Apple Fire в Черри-Вэлли, Калифорния, США. 1 Августа.Ringo H.W. Chiu/AP Photo
Matilde Campodonico/AP Photo
Мужчина в костюме Человека-паука ждет автобус в Монтевидео, Уругвай. 2 августа.Matilde Campodonico/AP Photo
Hassan Ammar/AP Photo
11-летнюю Ходу Кинно выносит ее дядя Мустафа после мощного взрыва в порту Бейрута, Ливан. 4 августа.Hassan Ammar/AP Photo
August. 5, 2020. Jorge Saenz/AP Photo
Дорога проходит через лагуну Серро. Вода окрашена, по всей видимости, из-за присутствия в ней тяжелых металлов, используемых в кожевенном производстве. 5 августа.August. 5, 2020. Jorge Saenz/AP Photo
Andre Penner/AP Photo
Коренные жители Каяпо перекрывают шоссе в бразильском штате Пара, требуя от президента Жаира Болсонару более жестких мер по борьбе с COVID-19. 17 августа.Andre Penner/AP Photo
Urs Flueeler/AP Photo
Раненую корову переправляют с перевала Клаузен в Швейцарии во время "Боденфарта" — мероприятия, во время которого около 1000 коров переходят в нижние Альпы. 18 августа.Urs Flueeler/AP Photo
Dmitri Lovetsky/AP Photo
Сторонники белорусской оппозиции во время акции протеста у здания правительства на площади Независимости. Минск, 19 августа.Dmitri Lovetsky/AP Photo
Michal Cizek/AFP
Пациентка гладит лошадь во время сеанса иппотерапии в благотворительной больнице Св. Карла Боромейского в Праге, Чехия. 20 августа.Michal Cizek/AFP

Сентябрь

Carolyn Kaster/AP Photo
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден улыбается, надевая маску на лицо после выступления перед СМИ в Уилмингтоне, штат Делавэр, США. 4 сентября.Carolyn Kaster/AP Photo
Yuri Cortez/AFP
Члены банд во время пандемии COVID-19 в тюрьме строгого режима в Исалько, Сальвадор. 4 сентября.Yuri Cortez/AFP
Petros Giannakouris/AP Photo
Мигранты спасаются бегством во время второго за два дня пожара в переполненном лагере беженцев "Мория" на острове Лесбос, Греция. 9 сентября.Petros Giannakouris/AP Photo
Michael Probst/AP Photo
Паркурщик прыгает по железнодорожному мосту во Франкфурте, Германия. 9 сентября.Michael Probst/AP Photo
Alex Brandon/AP Photo
Ребенок в костюме супергероя отдает дань уважения покойной судье Рут Бейдер Гинсбург возле здания Верховного суда США. 23 сентября.Alex Brandon/AP Photo
Noah Berger/AP Photo
Пламя поглотило гостиницу Glass Mountain Inn в городе Сент-Хелина, Калифорния, США. 27 сентября.Noah Berger/AP Photo

Октябрь

Valery Hache/AFP
Разрушения в Сен-Мартен-Везуби на юго-востоке Франции после проливных дождей и наводнений. 3 октября.Valery Hache/AFP
Ahmad Al-basha/AFP
Йеменские школьники на уроке в первый день нового учебного года. Школа сильно пострадала в результате боевых действий. Таиз, Йемен. 7 октября.Ahmad Al-basha/AFP
Emmanuel Dunand/AFP
Палестинский ребенок сидит у израильской стены, пока его родители собирают оливки недалеко от деревни Байт Авва. 12 октября.Emmanuel Dunand/AFP
Wojtek Radwanski/AFP or licensors
Люди перекрывают движение в центре Варшавы во время протеста против решения Конституционного суда об ужесточении закона об абортах. Варшава, Польша. 26 октября.Wojtek Radwanski/AFP or licensors

Ноябрь

Peter Dejong/AP Photo
Скульптура "поймала" первый вагон поезда метро, когда он протаранил заграждения на станции Де-Аккерс в Спейкениссе, недалеко от Роттердама, Германия. 2 ноября.Peter Dejong/AP Photo
AFP
Сирийцы выглядывают в окно во время первого пробного поезда из Алеппо. Власти стремятся восстановить сообщение со столицей Сирии Дамаском. 5 ноября.AFP
Sergi Camara/AP Photo
Спасенные мигранты в Средиземном море, покинувшие Ливию, чтобы добраться до Европы на надувной лодке. 11 ноября.Sergi Camara/AP Photo
Alexander Nemenov/AFP
Жители сёл в окрестностях Нагорного Карабаха подожгли свои дома перед тем, как бежать в Армению в преддверии передачи территории Азербайджану. 14 ноября.Alexander Nemenov/AFP
Sergei Grits/AP Photo
Семья едет на грузовике с небольшим домом, покидая родную деревню в Нагорном Карабахе. 18 ноября.Sergei Grits/AP Photo
Roveliu Buga/AP Photo
Представитель избирательной комиссии в защитном костюме следит за голосованием на президентских выборах в городе Хрусова, Молдавия. 15 ноября.Roveliu Buga/AP Photo
Michael Probst/AP Photo
Плюшевые панды с бутылками пива Corona украшают столики закрытого ресторана во Франкфурте, Германия. 24 ноября.Michael Probst/AP Photo
STR/AFP
Рабочие убирают мусор на реке Янцзы в городе Ичан в центральной китайской провинции Хубэй. 26 ноября.STR/AFP
Ameer Al-Halbi/AFP
Припаркованные автомобили горят во время акции протеста против законопроекта о "глобальной безопасности" в Париже, Франция. 28 ноября.Ameer Al-Halbi/AFP

Декабрь

Mauro Pimentel/AFP
Мужчина, наряженный Санта-Клаусом, приветствует с канатной дороги посетителей горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 05 декабря.Mauro Pimentel/AFP
Natacha Pisarenko/AP Photo
Луна закрывает солнце во время солнечного затмения в Пьедра-дель-Агила, Аргентина. 14 декабря.Natacha Pisarenko/AP Photo

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