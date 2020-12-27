В ЕС продолжается кампания по вакцинации

В Европейском союзе стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Начиная с воскресенья привиться можно в Италии, Испании, Франции, Румынии и ряде других стран. Еще в субботу вакцинация началась в Германии, Венгрии и Словакии. Одними из первых вакцину получают медицинские работники, подвергающиеся высокому риску заражения.

«Это небольшой жест, но основополагающий, – говорит римская медсестра Клаудия Аливернини. –Я здесь и как гражданка, но главное как медсестра, представляющая свою профессию и всех медицинских работников, предпочитающих верить в науку. Я знаю не понаслышке, на своем собственном опыте, как тяжело бороться с этим вирусом, так как я была на передовой с самого начала этого кризиса».

Еще одна группа риска - пожилые люди. Согласно статистики, они более уязвимы для болезни, так как с годами в легочной ткани накапливается белок, к которому прикрепляется коронавирус. Вероятность заражения повышают и некоторые фармацевтические препараты, которые чаще принимают люди пожилого возраста.

«Этот вирус очень опасен, – говорит пожилая жительница Берлина Гертруд Хаазе. – Много писали и говорили о том, сколько человек он убил в домах престарелых и другие ужасные вещи. Поэтому очень хорошо, что сейчас началась вакцинация. Это очень важно для нас, пожилых людей».

Вакцинация добровольна, но власти призывают граждан ею воспользоваться, иногда показывая пример, как, например это сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Кроме Европейского союза вакцинация уже стартовала в таких странах как Россия, Великобритания, США, Канада, Мексика и некоторых других латиноамериканских странах. Раньше всего она началась в Китае.