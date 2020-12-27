"Бэлла" принесла в Англию наводнения

Сотни британцев были вынуждены покинуть свои дома после предупреждений о наводнении: Центральная Англия оказалась во власти проливных дождей в связи с приближением шторма "Бэлла". Полиция графства Бедфордшир настоятельно рекомендовала населению районов на берегах реки Грейт-Уз для собственной безопасности постараться выехать на время новогодних праздников.

Жители города Бедфорда пытаются уменьшить последствия удара стихии.

"Мы все собрались вчера вечером и примерно с 18 часов до 3 часов утра вмсет с соседями рыли траншеи, строили дамбы из мешков с песком", - говорит одна из горожан.

"Бэлла" несёт с собой ливневые дожди и ветер со скоростью более 130 км/час. Сотрудники поисково-спасательных служб призывают жителей укрыться в центрах эвакуации и других безопасных местах. Филипп Симпкинс, представитель администрации Бедфорда, призывает сограждан не поддаваться панике:

"Пожалуйста, не проявляйте ненужный героизм, а лишь следуйте предписаниям. Не делайте ничего запретного. Не забывайте, что коронавирус никуда не делся, и число заражённых по-прежнему очень высоко".

Предупреждения о наводнении объявлены в Уэльсе и на юге Шотландии; во многих регионах действует жёлтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение объявлено и в семи районах на севере Франции, где прогнозируются также снегопады и гололёд, а водителей предупреждают о возможном гололёде и образовании снежных заносов на дорогах.