В Великобритании из-за коронавируса резко участились случаи похищения собак

В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250 процентов и побили все предыдущие рекорды. Во время карантина многие люди оказались в одиночестве и, чтобы как-то cкрасить унылые будни, решили завести себе милых четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них - на некоторые редкие и популярные породы в четыре раза.

Сложившейся конъюнктурой поспешили воспользоваться злоумышленники. У некоторых владельцев домашних питомцев похищали неоднократно. У Мелиссы Коул в первый раз даже потребовали выкуп за ее любимую собаку.

"Я думаю, мою Тиг, к сожалению, как и многих других, украли для разведения щенков. Ужасно то, что они не получают должной ветеринарной помощи, за этими собаками не ухаживают, от них пытаются получить как можно больше пометов щенков, в них видят только денежные знаки", - говорит Мелисса.

Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевленного предмета и рассматривается как мелкое преступление. Но за последнее время около полумиллиона человек подписали петицию, в которой призывают правительство ужесточить законодательные нормы.