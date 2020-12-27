Замерзающие мигранты просят о помощи

Сотни мигрантов, проживающих в полуразрушенном недавним пожаром лагере на северо-западе Боснии и Герцеговины, требуют помощи от международных организаций. Зима застала их в лагере Липа в районе города Бихач, где они оказались после безуспешных попыток попасть нелегально в ЕС через хорватскую границу.

Касим, мигрант из Пакистана: «Мы живём как животные. Хотя даже скот живёт лучше, чем мы. Поэтому, пожалуйста, я прошу ООН и Международную организацию по миграции помочь нам. Потому что, если они не помогут, мы умрём. Поэтому, пожалуйста, помогите нам».

Мечты мигрантов с Востока попасть в Западную Европу разбились о хорватскую границу, а попытки боснийских властей предоставить им постоянный статус в стране не нашли понимания у местных жителей. ЕС призывает официальное Сараево предоставить мигрантам отапливаемое жилье.