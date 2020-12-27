Новогодняя вечеринка, несмотря на COVID-19

Несмотря на ограничения, введённые в России в связи с эпидемией COVID-19, некоторым жителям страны всё ещё удаётся найти способ отметить новогодние праздники вне дома. Алексей Деткин, владелец кадрового агентства в Перми, пригласил своих шестерых коллег в местный караоке-бар на традиционную вечеринку. Чтобы избежать контакта с другими клииентами, он забронировал отдельную комнату.

"Сначала мы думали перенести или выбрать другой формат празднования, но настолько люди устали от этого года онлайна, года вот этого на дистанции, что да, всем хотелось всё-таки объединиться", - говорит Деткин.

Организованное им мероприятие было проведено с соблюдением безопасной дистанции и закончилось в положенное время.

В Москве, где время закрытия баров и ресторанов 11 часов вечера, полиция ежедневно совершает рейды в заведения. Нарушители, которые остаются открытыми вопреки правилам, могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей (около 3,3 тыс евро).

Новая волная COVID-19 оказалась в России более мощной, чем первая. В субботу были зарегистриированы 29 258 новых случаев инфицирования, и общее число заражённых коронавирусом превысило 3 млн. Ранее в этом месяце в России началась массовая вакцинация отечественным препаратом Sputnik V, который все еще проходит расширенные испытания.