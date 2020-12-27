Гамбургеры из кузнечиков

В Мехико трое молодых предпринимателей надеются сделать себе имя при помощи кулинарных находок с использованием кузнечиков -"чапулинес", как их называют латиноамериканцы. Оттолкнувшись от растущего спроса на экологически чистую и здоровую пищу, они основали бизнес, который оказался успешным и растёт не по дням, а по часам.

Компания Chapi производит продукты питания из кузнечиков, которые издавна использовались в мексиканской кухне в тако, тлайудах, салатах или в качестве закуски. Клиентам понравился характерный вкус.

"Chapi началась с университетского конкурса предпринимателей Hult Prize - это международная организация, которая каждый год ставит перед участниками новую задачу, - рассказывает Альфредо Диас Кано. - В этом году задача заключалась в том, чтобы создать продукт, который мог бы содействовать охране окружающей среды при помощи новых товаров и услуг,. И мы тогда придумали использовать в пищу насекомых".

"Сейчас в нашем прейскуранте три основных наименования: мясо для гамбургеров (наш главный продукт), а также колбаса и фалафель. Всё это делается из кузнечиков", - говорит Раймундо Лозано.

Эпидемия коронавируса сильно ударила по гастрономиечскому сектору Мексики. Но эти молодые люди смогли воспользоваться бумом онлайн-заказов.

Альфредо Диас Кано:

"Сначала мы продавали на небольших рынках, а когда разразилась пандемия, то стали подумывать о продажах через интернет. Но мы не ожидали, что это скоро станет необходимостью. Пришлось спешно перестраивать рабочий процесс, решать, как осуществлять поставки и платежи - всё это сначала казалось слишком сложным".

Кузнечики имеют высокую питательную ценность, они легки в обработке и их легко выращивать и использовать в разных рецептах. Основатели Chapi говорят, что в их гамбургерах белка даже больше, чем в среднем стейке, а при производстве вырабатывается в 14 раз меньше углекислого газа, чем при производстве говядины.

Компания Chapi продаёт свою продукцию в Мехико через Instagram и другие платформы.