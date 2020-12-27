Риск заразиться даёт право на убежище в Италии

Угроза заразиться коронавирусом на родине может стать основанием для получения гуманитарного убежища в Италии. Такое решение принял миланский суд.

"Гуманитарный" легальный статус могут получить те мигранты, которым отказано в политическом убежище и которых не признали беженцами, спасающимися от войны или преследований. Но в условиях пандемии и ограниченных возможностей системы здравоохранения в стране происхождения, репатриацию таких людей итальянские власти теперь могут счесть опасной для их жизни. Причём такое решение может быть принято даже без явной просьбы самого мигранта. Однако каждый частный случай судьи обещают рассматривать в отдельности.

В уходящем году в Италию через Средиземное море прибыли, по официальным данным, более 34 тысяч мигрантов — почти столько же, сколько за два предыдущих года вместе взятых.