Смертоносная лавина в Иране

По меньшей мере 10 человек погибли в горах Эльбурс, расположенных неподалеку от Тегерана, в результате схода нескольких лавин. Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на главу медицинского комитета Федерации альпинизма Ирана.

Продолжаются поиски еще нескольких человек, пропавших без вести. Спасательные отряды продолжают поиски, в том числе с помощью вертолетов. На протяжении последних дней в нескольких регионах Ирана продолжается сильный снегопад.

В горах Эльбурс расположены популярные у столичных жителей горнолыжные курорты. Лавины здесь сходят не очень часто. Последний раз смертельный случай произошел в 2017 г. Тогда погибли одиннадцать человек.