ЦАР выбирает президента и парламент

День голосования в в ЦАР- Центральноафриканской Республике: в воскресенье одна из беднейших стран мира выбирает президента и парламент в непростых условиях. Выборам предшествовала неделя беспорядков на фоне обвинений в попытке государственного переворота, кратковременный захват антиправительственной коалицией четвёртого по величине города ЦАР и отправкой военнослужащих Руанды и России на помощь властям.

Фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Его главный соперник - лидер оппозиции Анисе-Жорж Дологеле, которого поддерживает бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе. Именно по его инциативе сформирована атиправительственная коалиция, которая пыталась помешать переизбранию Туадера.

Всеобщие выборы призваны обновить состав парламента из 140 депутатов.

В день голосования миротворцы ООН, местные и руандийские солдаты патрулируют улицы в столице Банги. У избирательных участков стоят бронетранспортёры и автоматчики.