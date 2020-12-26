Смерть бывшего двойного агента Джорджа Блейка

Служба внешней разведки России сообщила о смерти в возрасте 98 лет Джорджа Блейка, бывшего сотрудника Секретной разведывательной службы Великобритании, перевербованного советской разведкой.

Джордж Бехар родился в Роттердаме в британо-нидерландской семье. В 1940-1943 гг. он принимал участие в сопротивлении немецкой оккупации Нидерландов, после чего перебрался в Великобританию, где сменил фамилию на Блейк.

В 1948 г. он был направлен МИ-6 в Корею для сбора под дипломатическим прикрытием сведений о Дальнем Востоке СССР. В 1950 г. после начала Корейской войны он был интернирован властями КНДР и, будучи убежденным марксистом, предложил свои услуги советской разведке.

После возвращения в Лондон в 1953 г. Блейк начал передавать СССР сведения о британской агентурной сети в Восточной Европе.

В 1961 г. он был арестован и приговорен к 42 годам лишения свободы, но в 1966 г. бежал из тюрьмы и перебрался в Москву. С 1974 года до выхода на пенсию работал под именем Георгия Ивановича Бехтера в Институте мировой экономики и международных отношений.